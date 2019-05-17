В штабе Зеленского прокомментировали распад коалиции в Верховной раде

Выход фракции "Народный фронт" из правящей коалиции является очередной попыткой депутатов Верховной рады продлить "свое безмятежное существование". Об этом заявили в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского.
"Нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали, а продлить свое безмятежное существование для них важнее", - сообщает пресс-служба политика.
Представители Зеленского добавляют, что фактически коалиции в Раде не существует уже три года. "Как можно выйти из того, чего нет?", - задают риторический вопрос в штабе избранного президента.
Напомним, сегодня спикер Верховной рады Андрей Парубий запустил механизм формирования нового большинства в связи с выходом из коалиции фракции "Народный фронт". На эту процедуру отведено 30 дней.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, если посмотреть все события, связанные с датой инаугурации, можно понять одно - Зеленский не способен "командовать" Радой.
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