Минфин Украины погасил еврооблигации на $1 млрд под гарантии США

Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа на 1 миллиард доллларов под гарантии США.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что облигации номинальной стоимостью в 1 миллиард долларов постсоветская республика выпустила под гарантии, выданные Соединенными Штатами Америки в мае 2014 года.
Процентная ставка по этим ценным бумагам составляла 1,84% годовых.
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