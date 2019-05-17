Минфин Украины погасил еврооблигации на $1 млрд под гарантии США

Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа на 1 миллиард доллларов под гарантии США.



Экономика Украины: крах или надежды?

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что облигации номинальной стоимостью в 1 миллиард долларов постсоветская республика выпустила под гарантии, выданные Соединенными Штатами Америки в мае 2014 года.

Процентная ставка по этим ценным бумагам составляла 1,84% годовых.