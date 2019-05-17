Австрийский канцлер выразил уверенность в положительном исходе ситуации с "Северным потоком-2"

Канцлер Австрии Себастьян Курц уверен, что его стране вместе с партнерами удастся реализовать проект "Северный поток-2".



Построено более 400 километров «Северного потока — 2» / Новости от 09.01.2019 13:59

Об этом он заявил в ходе совместной конференции с главой австрийской нефтегазовой компании OMV Райнером Зееле.

Также Себастьян Курц заявил, что он как австрийский канцлер и "убежденный европеец" считает "Северный поток-2" проектом положительным.

Канцлер Австрии отметил, что прекрасно осведомлен о позиции стран, выступающих резко против нового газопровода. Курц указал, что понимает их "как рационально, так и эмоционально", но сам придерживается иной точки зрения.

Напомним, что проект "Северный поток-2" представляет собой два газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Прокладываются газопроводы от России до Германии через Балтийское море. Таким образом, "Северный поток-2" пройдет через экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

На сегодняшний день лишь Дания не дала своего разрешения на строительство газопровода.

Фото: nord-stream2.com