Австрийский канцлер выразил уверенность в положительном исходе ситуации с "Северным потоком-2"

Канцлер Австрии Себастьян Курц уверен, что его стране вместе с партнерами удастся реализовать проект "Северный поток-2".
Об этом он заявил в ходе совместной конференции с главой австрийской нефтегазовой компании OMV Райнером Зееле.
Также Себастьян Курц заявил, что он как австрийский канцлер и "убежденный европеец" считает "Северный поток-2" проектом положительным.
Канцлер Австрии отметил, что прекрасно осведомлен о позиции стран, выступающих резко против нового газопровода. Курц указал, что понимает их "как рационально, так и эмоционально", но сам придерживается иной точки зрения.
Напомним, что проект "Северный поток-2" представляет собой два газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Прокладываются газопроводы от России до Германии через Балтийское море. Таким образом, "Северный поток-2" пройдет через экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
На сегодняшний день лишь Дания не дала своего разрешения на строительство газопровода.
Фото: nord-stream2.com
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