Суд Киева может запретить выезд с Украины 180 высокопоставленным чиновникам

Киевский окружной административный суд рассмотрит дело о годовом запрете на выезд с территории Украины 180 высокопоставленным чиновникам. Информация об этом опубликована на сайте суда.



В штабе Зеленского поддержали идею запретить Порошенко выезд за границу / Новости от 28.04.2019 12:49

Запрет будет действовать после проведения парламентских и президентских выборов в стране. "Суд будет рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела", - указывается в сообщении.

В исковом заявлении просят признать противоправной работу СБУ, национальной полиции и пограничной службы страны, которые бездействовали и не пресекали попытки коррумпированных чиновников покинуть Украину.

Автор искового заявления не раскрывается. В список лиц, которым вскоре может быть отказано в праве свободного выезда, вошли фамилии многих известных политиков. Туда попал действующий президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман. Запрет грозит более 50 депутатам "Блока Петра Порошенко", 40 членам правительства, председателю правления компании "Нафтогаз Украины", а также некоторым судьям Верховного суда.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что фракция "Народный фронт" вышла из правящей коалиции "Европейская Украина". Тем самым избранный президент страны Владимир Зеленский потерял возможность досрочно распустить Верховную раду.

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