В Москву для переговоров по денуклеаризации КНДР прибудет спецпредставитель США

Посольство Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации подтвердило визит спецпосланника по КНДР Марка Ламберта в Москву.
Визит состоится 17-18 мая текущего года.
Напомним, что источник в Министерстве иностранных дел РФ ранее заявлял, что Ламберт прибудет в Россию 17 мая.
В посольстве США в РФ отметили, что Марк Ламберт проведет встречи с официальными представителями российской власти, в ходе которых обсудит с ними вопросы ядерного разоружений Северной Кореи.
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