Главы правительств России и Белоруссии обсудят ситуацию с грязной российской нефтью

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на следующей неделе проведут рабочую встречу.
Об этом сообщили в пресс-службе Совета министров Белоруссии.
Медведев и Румас обсудят ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений России и Белоруссии.
Согласно появившейся в СМИ информации, главы правительств двух постсоветских республик обсудят и ситуацию вокруг поставок российской нефти в Белоруссию и дальнейшего ее транзита в Европу.
Напомним, что 19 апреля было зафиксировано значительное повышение уровня содержания хлоридов в поступающей из России нефти. Согласно предварительной информации, ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" может составлять порядка 100 миллиона долларов.
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