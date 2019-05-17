Главы правительств России и Белоруссии обсудят ситуацию с грязной российской нефтью

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на следующей неделе проведут рабочую встречу.



Зачем «грязную» нефть загрузили в трубопровод «Дружба» / Новости от 07.05.2019 22:41

Об этом сообщили в пресс-службе Совета министров Белоруссии.

Медведев и Румас обсудят ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений России и Белоруссии.

Согласно появившейся в СМИ информации, главы правительств двух постсоветских республик обсудят и ситуацию вокруг поставок российской нефти в Белоруссию и дальнейшего ее транзита в Европу.

Напомним, что 19 апреля было зафиксировано значительное повышение уровня содержания хлоридов в поступающей из России нефти. Согласно предварительной информации, ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" может составлять порядка 100 миллиона долларов.