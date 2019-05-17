Канадские депутаты не признали депортацию крымских татар геноцидом

Депутаты парламента Канады заблокировали принятие резолюции о признании депортации крымских татар актом геноцида.
Как сообщает портал "Укринформ", автором резолюции стал депутат украинского происхождения Борис Вжесневський.
"Предлагаю парламенту признать, что 18 мая 1944 года советский диктатор Иосиф Сталин начал геноцид крымских татар, чтобы очистить Крым от 200 тысяч татар, лишив их имущества, поместив в железнодорожные вагоны для скота и переместив в степи Центральной Азии", - указал депутат.
Парламентарий призвал отмечать в Канаде день памяти депортации крымских татар 18 мая. Инициатива Вжесневського была отклонена из-за протеста представителей оппозиционного крыла. На голосование не повлияли присутствующие в зале лидер крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев и заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз.
Три года назад канадский парламент уже рассматривал законопроект о признании депортации крымских татар актом геноцида. Документ дошел до второго чтения, но не набрал достаточного количества голосов в свою поддержку.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму планируют установить памятник в честь присяги на верность крымских татар Российской империи в 1783 году на горе Ак-Кая в Белогорске. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
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