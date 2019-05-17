Власти Тайваня разрешили однополые браки

Парламент Тайваня одобрил законопроект, разрешающий однополые браки.



"Российских детей продолжают отдавать ЛГБТ-семьям и сектантам\"

Об этом сообщает агентство новостей AFP.

Согласно принятому законопроекту, однополые пары из Тайваня отныне могут подавать заявки на регистрацию брака и официально создавать семьи.

В законопроекте также прописаны права однополых пар — например, право на передачу наследства.

В 2017-м году высшая судебная инстанция Тайваня признала, что запрет на однополые браки противоречит конституции страны.