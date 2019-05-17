Глава "Нафтогаза" рассказал о планах России остановить транзит газа через Украину

Россия планирует остановить транзит газа в Европу через газотранспортную систему Украины в 2020 году. На это решение не повлияет возможный перенос сроков завершения строительства "Северного потока - 2". Об этом заявил глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.



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Свидетельством этого он считает активное наращивание "Газпромом" запасов топлива в Европе. Российская сторона пытается покрыть дефицит, который возникнет после прекращения транзита через Украину, считает руководитель "Нафтогаза".

По словам Коболева, прекращение транзита газа обернется для Киева многомиллиардными потерями. За год Украина может потерять примерно 3% от ВВП, предупредил он.

Действующее соглашение между Россией и Украиной истекает в конце этого года. Никаких конкретных договоренностей между сторонами до сих пор не было достигнуто. В свою очередь Москва неоднократно подчеркивала, что готова продолжать поставки газа при условии конкурентоспособности украинской газотранспортной системы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что руководство компании "Нафтогаз Украины" надеется, что после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского переговоры с Россией по поводу транзита газа получат новый импульс.

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