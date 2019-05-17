По улицам Копенгагена начнут ходить бесплатные беспилотные автобусы

В ближайшее время в Копенгагене, столице Дании, запустят беспилотные автобусы.



Дания: Что можно узнать о Копенгагене. Телеканал ТВТУР. 14.05.2019 09:43

Жители страны смогут пользоваться данным общественным транспортом совершенно бесплатно. Ходить беспилотные автобусы по городу будут с 10 утра до 18 вечера каждый день.

Маршрут автобусов составит полтора километра и будет проходить через наиболее востребованные магазины и кафе столицы, а также через деловую зону и место для купания.

Отметим, что беспилотные автобусы — часть международного проекта AVENUE, курируемого и финансируемого Евросоюзом. Основной задачей проекта является внедрение автономного транспорта в четырех крупных городах современной Европы — Копенгагене, Женеве, Лионе и Люксембурге.

Фото: Копенгаген.