По улицам Копенгагена начнут ходить бесплатные беспилотные автобусы

В ближайшее время в Копенгагене, столице Дании, запустят беспилотные автобусы.
Жители страны смогут пользоваться данным общественным транспортом совершенно бесплатно. Ходить беспилотные автобусы по городу будут с 10 утра до 18 вечера каждый день.
Маршрут автобусов составит полтора километра и будет проходить через наиболее востребованные магазины и кафе столицы, а также через деловую зону и место для купания.
Отметим, что беспилотные автобусы — часть международного проекта AVENUE, курируемого и финансируемого Евросоюзом. Основной задачей проекта является внедрение автономного транспорта в четырех крупных городах современной Европы — Копенгагене, Женеве, Лионе и Люксембурге.
Фото: Копенгаген.
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