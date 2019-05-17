В Белоруссии в связи с убийством милиционера разыскивают авто с российскими номерами

Преступление было совершено в Могилевском районе постсоветской республики.



Сотрудничество России и Беларуси в фактах и цифрах...

Милиция Белоруссии после убийства местного стража правопорядка разыскивает автомобиль с российскими номерами.

Преступление было совершено в Могилевском районе постсоветской республики.

Неизвестные похитили 23-летнего лейтенанта дорожно-патрульной службы, увезли его в лес и застрелили из его же табельного оружия.

Белорусские правоохранители передали ориентировку на автомобиль "Волга" своим коллегам из России. Машина, согласно неподтвержденным данным, может принадлежать уроженцу Смоленской области с белорусским гражданством.

Фото: государственная граница России и Белоруссии.