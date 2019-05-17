В Белоруссии в связи с убийством милиционера разыскивают авто с российскими номерами

Преступление было совершено в Могилевском районе постсоветской республики.
Милиция Белоруссии после убийства местного стража правопорядка разыскивает автомобиль с российскими номерами.
Преступление было совершено в Могилевском районе постсоветской республики.
Неизвестные похитили 23-летнего лейтенанта дорожно-патрульной службы, увезли его в лес и застрелили из его же табельного оружия.
Белорусские правоохранители передали ориентировку на автомобиль "Волга" своим коллегам из России. Машина, согласно неподтвержденным данным, может принадлежать уроженцу Смоленской области с белорусским гражданством.
Фото: государственная граница России и Белоруссии.
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