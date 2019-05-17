Фракция "Народный фронт" заблокировала досрочный роспуск Верховной рады

Фракция "Народный фронт" вышла из правящей коалиции "Европейская Украина". Тем самым избранный президент страны Владимир Зеленский потерял возможность досрочно распустить Верховную раду.



Штаб Зеленского пригрозил Раде роспуском с помощью видеоролика / Новости от 12.05.2019 16:22

"Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и про инициативу формирования новой коалиции с новой повесткой дня", - передает агентство "РИА Новости" слова главы фракции Максима Бурбака.

После объявления о распаде действующей коалиции у депутатов есть 30 дней для формирования нового большинства. Если этого не произойдет, то Зеленский получит формальное право досрочно прекратить полномочия парламента. На практике этого не произойдет, поскольку роспуск Рады невозможен менее чем за полгода до истечения полномочий парламента.

"30-дневный срок истечет к 16 июня, когда роспуск будет уже невозможен - ни на практике, ни в теории", - цитирует слова представителя фракции портал LB.ua.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что избранный президент Украины Владимир Зеленский планировал распустить Верховную раду после своей инаугурации. Об этом рассказал советник политика Дмитрий Разумков.

По словам советника, отсутствие коалиции в Верховной раде могло бы стать главной предпосылкой для запуска этой процедуры.

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