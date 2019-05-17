Советник Зеленского уверен в скором роспуске Верховной рады

Избранный президент Украины Владимир Зеленский распустит Верховную раду после своей инаугурации. Об этом рассказал советник политика Дмитрий Разумков.



Штаб Зеленского пригрозил Раде роспуском с помощью видеоролика / Новости от 12.05.2019 16:22

Отвечая на вопрос ведущей программы "Право на власть" о том, планирует ли новый президент распускать украинский парламент, советник ответил утвердительно: "Естественно, роспуск будет инициирован".

По его словам, отсутствие коалиции в Верховной раде станет станет главной предпосылкой для запуска этой процедуры.

"Условия четко прописаны в законодательстве, иногда не до конца четко, но более-менее понятно. С моей точки зрения, коалиции сегодня нет, потому что в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов", - сказал Разумков.

Напомним, 12 мая штаб Владимира Зеленского опубликовал видеоролик с требованием распустить парламент. Эту идею одобрили большинство киевлян, опрошенных командой политика. Избранный президент также критиковал депутатов Рады за неисполнение своих обещаний. Он назвал их "врунами" и пригрозил роспуском парламента после вступления в должность президента.

Конституция страны позволяет президенту распустить Раду и назначить внеочередные выборы за полгода до истечения полномочий парламента - до 27 мая.

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