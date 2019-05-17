Советник Зеленского уверен в скором роспуске Верховной рады

Избранный президент Украины Владимир Зеленский распустит Верховную раду после своей инаугурации. Об этом рассказал советник политика Дмитрий Разумков.
Отвечая на вопрос ведущей программы "Право на власть" о том, планирует ли новый президент распускать украинский парламент, советник ответил утвердительно: "Естественно, роспуск будет инициирован".
По его словам, отсутствие коалиции в Верховной раде станет станет главной предпосылкой для запуска этой процедуры.
"Условия четко прописаны в законодательстве, иногда не до конца четко, но более-менее понятно. С моей точки зрения, коалиции сегодня нет, потому что в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов", - сказал Разумков.
Напомним, 12 мая штаб Владимира Зеленского опубликовал видеоролик с требованием распустить парламент. Эту идею одобрили большинство киевлян, опрошенных командой политика. Избранный президент также критиковал депутатов Рады за неисполнение своих обещаний. Он назвал их "врунами" и пригрозил роспуском парламента после вступления в должность президента.
Конституция страны позволяет президенту распустить Раду и назначить внеочередные выборы за полгода до истечения полномочий парламента - до 27 мая.
Читайте также: Штаб Зеленского: большинство киевлян поддерживают роспуск Верховной рады
Зеленский опроверг возможный роспуск Верховной рады
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В Харькове назревает антибандеровская революция, но она потерпит неудачу. Украина обречена как унитарное государство, считает политик Наталья Витренко.
В Харькове назревает антибандеровская революция, но она потерпит неудачу. Украина обречена как унитарное государство, считает политик Наталья Витренко.
Гендиректор одного из филиалов "Роскосмоса" под предлогом командировки уехал в Европу, откуда прислал в Россию заявление об увольнении.
Почему Владимир Путин отказался помогать Дональду Трампу в разруливании ситуации в Персидском заливе, рассказывают Евгений Сатановский и Борис Межуев.