Индии стало известно о планах сепаратистов атаковать военно-воздушные базы страны

Разведка Индии получила информацию о планах боевиков совершить атаки на военно-воздушные базы страны.



Конфликт ядерных держав: Индия и Пакистан едва не развязали войну / Новости от 03.03.2019 19:44

Об этом, ссылаясь на собственные правительственные источники, сообщает агентство новостей ANI.

Речь, отмечают средства массовой информации, идет о военных стратегических объектах вблизи городов Авантипора и Сринагар.

Сообщается, что силы безопасности там приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Отметим, что в данном регионе Индии — единственном, где большинство населения составляют мусульмане — активно действуют сепаратисты, что выступают за его независимость и присоединение к соседнему Пакистану.

Примечательно, что Индия обвиняет власти Пакистана в поддержке вооруженных сепаратистов. Пакистанская сторона же неоднократно заявляла о том, что жители региона якобы самостоятельно борются за свои права.

Фото: REX.