Индии стало известно о планах сепаратистов атаковать военно-воздушные базы страны

Разведка Индии получила информацию о планах боевиков совершить атаки на военно-воздушные базы страны.
Об этом, ссылаясь на собственные правительственные источники, сообщает агентство новостей ANI.
Речь, отмечают средства массовой информации, идет о военных стратегических объектах вблизи городов Авантипора и Сринагар.
Сообщается, что силы безопасности там приведены в состояние повышенной боевой готовности.
Отметим, что в данном регионе Индии — единственном, где большинство населения составляют мусульмане — активно действуют сепаратисты, что выступают за его независимость и присоединение к соседнему Пакистану.
Примечательно, что Индия обвиняет власти Пакистана в поддержке вооруженных сепаратистов. Пакистанская сторона же неоднократно заявляла о том, что жители региона якобы самостоятельно борются за свои права.
Фото: REX.
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