В Риме туристы заплатили свыше 80 евро за два гамбургера и кофе

В центре Рима, столицы Италии, туристы получили счет более чем на 80 евро.



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Вот только заказали они два гамбургера и три чашки кофе.

О любопытном инциденте сообщает британское издание The Sun.

Путешественники, пишут британские средства массовой информации, опубликовали фотографию чека в социальных сетях.

Примечательно, сообщает The Sun, что рейтинг кафе на одном из популярных туристических сайтов составляет всего 1,5 балла из 5 возможных. В меню заведения не указаны цены.

Но кафе все равно привлекает туристов — напротив него расположены музеи, и голодные путешественники частенько захаживают туда перекусить перед экскурсией.

Этот случай далеко не первый, указывают британские СМИ. Не стоит заходить в заведения неподалеку от достопримечательной, советуют авторы материала. Несмотря на то, что полиция штрафует кафе за меню без цен, владельцы заведений подобного толка все равно продолжают гнуть свою линию, предупреждает The Sun.