Холостяки из Туниса придумали новый способ знакомств, лучше чем Tinder

Мужчины в Тунисе за неимением возможности использовать популярные приложения для знакомств придумали свой оригинальный способ. Дело в том, что в Тунисе практически никто не использует приложения для знакомств, в то числе самое популярное из них - Tinder.
Но тунисские мужчины подошли изобретательно к вопросу знакомств и нашли способ использовать новые технологии для поиска партнера. Они начали использовать другое приложение - Friend Search Tool, которое выдает по 50 мобильных номер реальных людей из другой страны.
В результате уже множество девушек в Тунисе сообщают о десятках звонков незнакомцев, которые прикидываются, что перепутали номер и в ненавязчивой форме предлагают познакомиться.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как удачно познакомиться в интернете.
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