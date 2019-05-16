Лукашенко рассказал о масштабах недобросовестной конкуренции в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о существовании в России недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.



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"Не так просто с Россией работать. Там хватает тех, которые хотели бы наклонить. Конкуренция, притом конкуренция непорядочная", - сказал он во время встречи с генеральным директором холдинга "Белорусская цементная компания".

Лукашенко добавил, что "кое-кто там создает проблемы" и препятствует развитию взаимовыгодных торговых отношений с Россией. Глава государства потребовал увеличить объемы производства цементной отрасли и повысить экспорт цемента за границу.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал свой отказ посетить парад Победы в Москве 9 мая. По его словам, он не мог пропустить памятные события в своей стране.