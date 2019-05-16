Квоту на украинский язык повысили до 90%. Закон об этом вступит в силу через два месяца.
Опубликованный сегодня на Украине закон о государственном языке обязывает повысить квоту на украинский язык до 90% для национальных каналов и до 80% для местного вещания. В данный момент квота составляет 75% и 60% соответственно. Переход должен осуществиться до 2024 года, сказано в документе.
В предыдущей версии закона была норма, которая предусматривала вещание с субтитрами в случае, если участники или приглашенные гости выступали на другом языке. В новом документе ее не будет.
Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". В их полномочиях присутствовать на заседаниях в государственных органах, запрашивать документы у различных общественных организаций и назначать штрафы за неисполнение.
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон сегодня, 15 мая. Через пять дней состоится инаугурация избранного президента Владимира Зеленского.
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