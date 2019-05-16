Жители Украины требуют от Зеленского провести переговоры с Путиным

75% украинцев считают, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует провести прямые переговоры с Владимиром Путиным, чтобы сдвинуть с мертвой точки решение военного конфликта на востоке страны.



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Более того, 55% респондентов посчитали, что Зеленскому стоит провести прямые переговоры с представителями непризнанных республик Донбасса. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования социологической группы "Рейтинг" и Украинского института социальных исследований имени Яременко.

Только 8,4% опрошенных заявили, что Владимиру Зеленскому не стоит проводить прямые переговоры с президентом России. 65,3% украинцев посчитали, что руководство страны должно пойти на компромиссы, чтобы восстановить мир. Только 17% опрошенных считают, что Украине и дальше стоит продолжать боевые действия для возвращения контроля над землями Донбасса.

Исследование проводилось во всех областях Украины с 30 апреля по 10 мая. В соцопросе приняли участие более 3 тысяч украинцев.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Верховная Рада Украины проголосовала за проведение инаугурации Владимира Зеленского 20 мая.

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