Засуха в КНДР может привести к повсеместному недостатку воды и голоду

СМИ КНДР призывают граждан искать альтернативные источники воды в связи с сильнейшей засухой на севере страны.
Агентство "Ренхап" сообщило, что осадков предвидится мало, это может привести к плохому урожаю. Поэтому фермеров призывают искать альтернативные источники воды для земледелия.
С января по май в Северной Корее выпало всего 54,4 миллиметра осадков. Это низший показатель с 1982 года, когда выпало всего 51,2 миллиметра влаги.
Урожай в Северной Корее и в обычные годы достаточно скудный. В минувшем году собрали самое меньшее количество урожая с 2008 года, сообщали в ООН. Из-за плохого урожая 40% граждан страны голодали (10 миллионов человек).
Если ситуация в этом году усугубится, это может привести к гуманитарной катастрофе.
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