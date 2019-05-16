"Нафтогаз" рассчитывает на прогресс в переговорах по газу после инаугурации Зеленского

Руководство компании "Нафтогаз Украины" надеется, что после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского переговоры с Россией по поводу транзита газа получат новый импульс.



Медведев рассказал, при каких условиях Россия сохранит транзит газа через Украину / Новости от 05.03.2019 02:50

"Российская сторона сообщила, что они будут говорить только после того, как новый президент вступит в свои полномочия. И мы ждем этого события. Думаю, что переговоры возобновятся где-то в июне", - сказал в ходе международной инвестиционной конференции в Киеве руководитель компании Андрей Коболев.

В данный момент двусторонние переговоры по транзиту газа идут "очень вяло", добавил глава "Нафтогаза". По его словам, российская сторона может отказаться от услуг газотранспортной системы Украины начиная с 2020 года. Россия уже формирует запасы газа в странах Европы на случай прекращения транзита через Украину, добавил Кололев.

Прекращение транзита грозит Киеву финансовыми убытками в размере 3% от ВВП страны или 3 миллиардов долларов ежегодно.