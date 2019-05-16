Для предотвращения самоубийств в Австралии предложили создать отдельное ведомство

В Австралии предложили создать отельное министерство, которое займется предотвращением самоубийств. Такое предложение выдвинула Организация по предотвращению самоубийств.



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"Предотвращение самоубийств остается весьма сложной задачей, и ее необходимо решать как проблему всего общества на уровне правительства и не рассматривать суицидальные попытки австралийцев только с позиций здравоохранения", - отмечают в организации.

К совместной работе предлагается подключить представителей агентства социального обеспечения Австралии, финансовых консультантов и работников коммунальных организаций. Министерство будет выявлять людей, которые решили покончить с собой, и проводить с ними общественную работу.

По данным за 2017 год, среди основных причин смерти жителей Австралии, самоубийства оказались на 13-м месте. В среднем ежедневно совершают самоубийство восемь австралийцев.