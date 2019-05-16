Австрийские депутаты поддержали запрет хиджабов для учеников начальных школ

Национальный совет австрийского парламента большинством голосов одобрил запрет на ношение головных платков по религиозным мотивам в начальных школах.
Как уточняет издание Associated Press, закон устанавливает запрет на ношение одежды, скрывающей голову, лицо и волосы по религиозным или идеологическим мотивам. Ранее власти Австрии ввели запрет на ношение хиджабов в судах и ряде других общественных мест.
Накануне австрийские власти разработали сборник правил поведения для беженцев под названием "Десять заповедей миграции".
Сборник призывает мигрантов соблюдать австрийские законы, изучать немецкий язык, решать конфликты без применения насилия, воспитывать детей в соответствии с австрийскими ценностями, уважать религиозную свободу и, наконец, благодарить Австрию за оказанную помощь.
"Каждый проситель убежища будет получать у нас не только пакет документов, но и "Десять заповедей миграции". Эти нормы будут доступны на 15 языках в рамках курсов обучения ценностям и интеграционных проектов", - пояснили авторы сборника.
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