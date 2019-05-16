Противники “Северного потока - 2” забрались в трубу газопровода в Германии

Активисты против строительства "Северного потока — 2" пробрались на строительную площадку газопровода Eugal и залезли в уже проложенную трубу.



Канцлер Германии вновь выступила за строительство "Северного потока 2"

Акция проводится под девизом "Заткнуть "Северный поток — 2" в немецком Врангельсбурге, пишет Focus. Полиция не знает, сколько людей находится в трубопроводе, но предполагает, что максимальная его вместимость — пять человек.

Основной претензией активистов является экологический момент, они боятся, что "Северный поток — 2", проходящий по дну Балтийского моря, может навредить окружающей среде.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что уверена в успешном завершении строительства "Северного потока — 2".

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