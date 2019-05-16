The Guardian: больше половины европейцев уверены в распаде ЕС

Больше половины жителей европейских стран уверены в распаде Европейского союза в ближайшие 20 лет. Такие данные приводит международная социологическая служба YouGov, которую цитирует британское издание The Guardian.
Как показал опрос общественного мнения, более 50% респондентов из Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Австрии, Словакии, Румынии, Греции, Чехии и Польши, считают возможным такой сценарий.
Наибольшее число сторонников пессимистичного сценария отмечено во Франции (58%) и Словакии (66%). Наименьшее - в Швеции (44%), Дании (41%) и Испании (40%).
Треть респондентов допускают войну между нынешними участниками Евросоюза. Об этом заявили 46% опрошенных сторонников партии "Национальный фронт" во Франции, а также 41% немцев, поддерживающих партию "Альтернатива для Германии".
Опрос был проведен по заказу аналитического центра Европейский совет по международным отношениям.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В Харькове назревает антибандеровская революция, но она потерпит неудачу. Украина обречена как унитарное государство, считает политик Наталья Витренко.
Если начнется силовая оккупация Донбасса, мы станем с великой вероятностью свидетелями первой украино-российской войны.
Гендиректор одного из филиалов "Роскосмоса" под предлогом командировки уехал в Европу, откуда прислал в Россию заявление об увольнении.
Запрет на Украине российских фильмов, сериалов и книг обречен на провал и имеет обратный эффект в эпоху развитого интернета, сказал "Правде.Ру" кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров. А избрание президентом Украины Владимира Зеленского, по его мнению, дает надежды на начало диалога между Россией и Украиной.