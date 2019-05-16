The Guardian: больше половины европейцев уверены в распаде ЕС

Больше половины жителей европейских стран уверены в распаде Европейского союза в ближайшие 20 лет. Такие данные приводит международная социологическая служба YouGov, которую цитирует британское издание The Guardian.



Постигнет ли Евросоюз судьба Ссср?

Как показал опрос общественного мнения, более 50% респондентов из Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Австрии, Словакии, Румынии, Греции, Чехии и Польши, считают возможным такой сценарий.

Наибольшее число сторонников пессимистичного сценария отмечено во Франции (58%) и Словакии (66%). Наименьшее - в Швеции (44%), Дании (41%) и Испании (40%).

Треть респондентов допускают войну между нынешними участниками Евросоюза. Об этом заявили 46% опрошенных сторонников партии "Национальный фронт" во Франции, а также 41% немцев, поддерживающих партию "Альтернатива для Германии".

Опрос был проведен по заказу аналитического центра Европейский совет по международным отношениям.