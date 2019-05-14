Верховная рада отказалась отменить закон об украинском языке

Верховная рада Украины не стала отменять закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За отмену проголосовали только 34 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.



В Киеве готовят новый закон о «защите» украинского языка / Новости от 13.10.2018 20:18

Украинские депутаты, которые раскритиковали новый закон, заявляют, что он не отвечает требованиям Конституции страны, а его принятие происходило с многочисленными процессуальными нарушениями.

Закон об украинском языке был принят парламентом Украины 25 апреля. Украинский язык стал единственным государственным языком, знание которого обязательно для каждого гражданина страны и для всех претендентов на получение гражданства.