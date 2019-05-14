МИД России: наши загранучреждения находятся в состоянии кадрового голода

Загранучреждения России из-за высылки российских дипломатов из США и других западных стран в настоящее время испытывают дефицит кадров. Об этом заявил директор Консульского департамента Министерства иностранных дел Иван Волынкин.



Более 25 стран НАТО подтвердили высылку российских дипломатов

"Они находятся в состоянии кадрового голода, страдают соотечественники и иностранцы, желающие посетить Россию. Не совсем понятно, как подобные шаги западных стран коррелируются с защитой прав и свобод человека", - передает его слова агентство ТАСС.

Дипломат добавил, что ведомство делает все возможное, чтобы подобные действия не сказывались на качестве консульской работы.

"В 2017-2018 году было закрыто два генеральных консульства России в Сан-Франциско и Сиэтле. Объем работы не исчез, проживающая в данных регионах диаспора по-прежнему нуждается в консульском содействии. Что касается высылки российских дипломатов из других государств, то это осложняет работу на консульском направлении", - отметил представитель российского МИД.