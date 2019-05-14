Порошенко в Брюсселе поблагодарил ЕС за антироссийские санкции

Действующий президент Украины Петр Порошенко завершил свое последнее выступление в Евросоюзе благодарностью за введенные санкций против России.
Порошенко выступил с речью на конференции "Восточное партнерство", 10-летие которой отмечается в этом году. Инициаторами мероприятия выступает Евросоюз.
Украинский лидер призвал новый состав Европарламента продолжить поддержку страны и давление на Россию. Отдельно Порошенко выразил благодарность главе Евросовета Дональду Туску.
Ранее "Правда.ру" сообщала, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал страны Восточной Европы закончить с конфликтами и жить в мире.
Конференция "Восточное взаимодействие" призвана наладить связь между Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.
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