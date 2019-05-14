Сотрудники австрийских McDonald's смогут оказывать американцам консульскую помощь

Граждане Соединенных Штатов, находящиеся в Австрии, в случае экстренной ситуации смогут обратиться за консульской помощью в рестораны сети быстрого питания McDonald's, которые в скором времени получат статус филиалов посольства США.
"Американские граждане, путешествующие по Австрии, оказавшиеся в беде и не имеющие возможности связаться с посольством США, могут прийти в любой McDonald's в Австрии, и персонал поможет им связаться с посольством США для оказания консульских услуг", - передает агентство ТАСС сообщение посольства.
К числу экстренных случаев американские дипломаты отнесли "потерянный или украденный паспорт", а также "помощь в поездках".
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