Заминированный автомобиль въехал в административное здание в столице Сомали городе Могадишо. Сообщается, что на месте взрыва находилось множество людей, есть жертвы.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на полицию страны, взрыв произошел около 11 утра по местному времени. Точной информации о количестве жертв и пострадавших пока не поступало. Ни одна террористическая группировка в данный момент не взяла на себя ответственность за теракт.
Информация уточняется.
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