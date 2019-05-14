В Сомали террористы взорвали заминированный автомобиль

Заминированный автомобиль въехал в административное здание в столице Сомали городе Могадишо. Сообщается, что на месте взрыва находилось множество людей, есть жертвы.



Появились редкие кадры секретной ракеты США с шестью лезвиями

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на полицию страны, взрыв произошел около 11 утра по местному времени. Точной информации о количестве жертв и пострадавших пока не поступало. Ни одна террористическая группировка в данный момент не взяла на себя ответственность за теракт.

Информация уточняется.

Читайте также:

Журналист нашел в Сомали секретные базы США с боевыми дронами