Девочка попросила премьер-министра Новой Зеландии дать ей телекинетические способности

Письмо к премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн с просьбой дать ей телекинетические способности, чтобы тренировать драконов, а также небольшую взятку в размере пяти новозеландских долларов отправила 11-девочка по имени Виктория.
Как сообщает телеканал BBC, Ардерн получила письмо девочки и прислала официальный ответ.
"Нам было очень интересно услышать ваши предложения по поводу экстрасенсорных способностей и драконов, но, к сожалению, сейчас мы не работаем в этих областях", - написала она.
Премьер-министр добавила, что не может взять вложенные Викторией деньги, а также желает девочке "всего наилучшего в ваших поисках телекинеза, телепатии и драконов".
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