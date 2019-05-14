Посольство США в Иерусалиме призвало своих граждан быть осторожными и опасаться терактов в городе. По мнению американских дипломатов, теракты могут быть спланированы из-за годовщины открытия посольства в Израиле и тогда совпадут с проходящим там Евровидением.
Газета Yedioth Ahronoth цитирует заявление посольства США. В нем сказано, что 15 мая состоится три важных события в Израиле. В этот день в Тель-Авиве пройдет музыкальный конкурс "Евровидение", посольство США в Иерусалиме отмечает годовщину переноса из Тель-Авива, а палестинские арабы празднуют Днем Накбы.
Полуфинал "Евровидения" пройдет с участием 17 стран. Шоу откроет победительница прошлого года израильская певица Нетта Барзилай.
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