США предупредили о возможных терактах в Израиле во время Евровидения

Посольство США в Иерусалиме призвало своих граждан быть осторожными и опасаться терактов в городе. По мнению американских дипломатов, теракты могут быть спланированы из-за годовщины открытия посольства в Израиле и тогда совпадут с проходящим там Евровидением.



«Евровидение-2019» официально открылось в Тель-Авиве

Газета Yedioth Ahronoth цитирует заявление посольства США. В нем сказано, что 15 мая состоится три важных события в Израиле. В этот день в Тель-Авиве пройдет музыкальный конкурс "Евровидение", посольство США в Иерусалиме отмечает годовщину переноса из Тель-Авива, а палестинские арабы празднуют Днем Накбы.

Полуфинал "Евровидения" пройдет с участием 17 стран. Шоу откроет победительница прошлого года израильская певица Нетта Барзилай.

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