Финляндия будет переманивать у России людей рабочих специальностей

Предприятия из Финляндии намерены привлекать граждан Российской Федерации к работе на производстве.
На это финские компании пошли из-за сильного демографического спада в стране и отсутствия у молодежи желания выбирать рабочие специальности.
Так, например, сообщила специалист Союза предприятий технологической отрасли Финляндии Анне Акола-Лехтинен, на сегодняшний день средняя заработная плата сварщика в стране составляет порядка 3 тысяч евро. При этом, однако, посетовала Акола-Лехтинен, желающих выбрать эту специальность немного.
По стране, указала эксперт, открыты несколько сотен вакансий в производственных отраслях. Требуются не только сварщики, но и водители, заявила Анне Акола-Лехтинен.
Уже многие крупные предприятие Финляндии, отметила она, задумались о том, чтобы привлекать к производству россиян.
В Skoda Transtech, компании по производству железнодорожных транспортных средств, заявил ее глава Лассе Орре, больше половины рабочих — выходцы из России и Польши.
Вполне возможно, что в самое ближайшее время этим же путем пойдут и другие крупные корпорации скандинавского государства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из-за грубых и злых руководителей российская экономика теряет порядка 2 миллиардов долларов ежегодно.
Читайте также:
Зарплаты в России: живем, как в Европе.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Если начнется силовая оккупация Донбасса, мы станем с великой вероятностью свидетелями первой украино-российской войны.
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал россиян не приписывать победу в войне Иосифу Сталину.
Корабль береговой охраны США USCG James 8 мая пересек границу территориальных вод.
Евросоюз не будет вводить санкции против России по вопросу паспортизации ЛДНР во избежание обвинений в политике двойных стандартов, считают в Госдуме.