Финляндия будет переманивать у России людей рабочих специальностей

Предприятия из Финляндии намерены привлекать граждан Российской Федерации к работе на производстве.



Финляндия: внимание к деталям

На это финские компании пошли из-за сильного демографического спада в стране и отсутствия у молодежи желания выбирать рабочие специальности.

Так, например, сообщила специалист Союза предприятий технологической отрасли Финляндии Анне Акола-Лехтинен, на сегодняшний день средняя заработная плата сварщика в стране составляет порядка 3 тысяч евро. При этом, однако, посетовала Акола-Лехтинен, желающих выбрать эту специальность немного.

По стране, указала эксперт, открыты несколько сотен вакансий в производственных отраслях. Требуются не только сварщики, но и водители, заявила Анне Акола-Лехтинен.

Уже многие крупные предприятие Финляндии, отметила она, задумались о том, чтобы привлекать к производству россиян.

В Skoda Transtech, компании по производству железнодорожных транспортных средств, заявил ее глава Лассе Орре, больше половины рабочих — выходцы из России и Польши.

Вполне возможно, что в самое ближайшее время этим же путем пойдут и другие крупные корпорации скандинавского государства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из-за грубых и злых руководителей российская экономика теряет порядка 2 миллиардов долларов ежегодно.

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