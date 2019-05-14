Советник Зеленского объяснил дату инаугурации "транспортным коллапсом Киева"

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам внутренней политики Дмитрий Разумков объяснил выбор даты инаугурации 19 мая решением снизить риск транспортного коллапса в центре Киева.



Депутат Рады предложил провести инаугурацию Зеленского в два этапа / Новости от 11.05.2019 10:37

"Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей - это ограничение по перемещению по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный коллапс в центральной части города, потому что все будет перекрыто", - сказал он в интервью программе "Свобода слова".

Для того, чтобы минимизировать негативный эффект от этого события, Зеленский предложил провести инаугурацию в выходной день.

Советник политика добавил, что Верховная рада, которая должна была определить конкретную дату инаугурации, не могла собраться раньше, поскольку процесс подсчета голосов был затянут.