СМИ: сына Трампа вызвали выступить на слушаниях по "российскому делу" в сенат США

Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США направил Дональду Трампу - младшему повестку с требованием выступить на слушаниях по расследованию "российского вмешательства" в американские президентские выборы 2016 года.



Комитет сената США не нашёл сговора Трампа с Россией...

Как уточняет агентство Associated Press, по словам председателя комитета Ричарда Берра, старший сын президента дважды принимал приглашение выступить на слушаниях, однако затем отказывался. Повестка, отправленная сыну президента США, вызвала острую критику Берра со стороны представителей специального комитета.

Напомним, в декабря 2017 года Дональд Трамп - младший выступил на закрытых слушаниях спецкомитетов по разведке обеих палат Конгресса в рамках расследований "российского вмешательства".