Японский депутат предложил отвоевать у России Южные Курилы

Депутат от политической партии "Обновления Японии" Ходаки Маруяма предложил забрать у Российской Федерации Курильские острова силой.
Высказывание Маруямы транслируют ведущие японские средства массовой информации.
Так, на встрече с бывшими жителями Южных Курил депутат от партии "Обновления Японии" позволил себе заявления о том, что Японии якобы остается лишь воевать с Россией за Курилы.
Примечательно, что правительство Японии осудило слова Ходаки Маруямы.
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, например, заявил, что официальный Токио намерен решать противоречия между Российской Федерацией и Страной восходящего Солнца дипломатическим путем.
Когда власть, общественность и СМИ осудили Маруяму за его высказывания, депутат назвал свои слова неподобающими и заявил, что в ходе встречи с бывшими жителями Южных Курил находился в состоянии алкогольного опьянения.
Японское агентство новостей Kyodo же сообщает, что Ходоки Маруяма якобы покинет партию "Обновления Японии".
Напомним, что Россия и Япония вот уже много десятилетий продолжают вести переговоры с целью подписания мирного договора по итогам Второй мировой войны. Стороны не могут прийти к соглашению из-за разногласий по поводу принадлежности Курильских островов.
После окончания войны архипелаг был включен в состав СССР, но Япония, однако, оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир и Шикотан.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению российских военных экспертов, военные возможности Японии на Дальнем Востоке значительно превосходят возможности Вооруженных сил Российской Федерацией.
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