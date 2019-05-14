Официант в США вернул клиентке чек почти на полмиллиона долларов

Официант пиццерии в Нью-Йорке вернул забывчивой клиентке чек на сумму более 420 тысяч долларов (около 28 миллионов рублей).
Как пишет издание Daily News, официант убирал столики и заметил конверт, внутри которого находился чек почти на полмиллиона долларов. Находку он отдал директору заведения.
"По субботам здесь довольно много людей. Я был в шаге от того, чтобы выбросить все со стола, но вовремя заметил конверт. Мы обычно кладем забытые вещи в специальный ящик, откуда их потом забирают клиенты. Но я не стал делать этого с чеком на полмиллиона долларов", - пояснил работник пиццерии.
Позднее выяснилось, что чек принадлежал соцработнице на пенсии. Эти деньги предназначались на покупку нового жилья.
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