Официант в США вернул клиентке чек почти на полмиллиона долларов

Официант пиццерии в Нью-Йорке вернул забывчивой клиентке чек на сумму более 420 тысяч долларов (около 28 миллионов рублей).



В Москве таксист вернул пассажирке забытый в салоне миллион рублей / Новости от 22.02.2019 20:33

Как пишет издание Daily News, официант убирал столики и заметил конверт, внутри которого находился чек почти на полмиллиона долларов. Находку он отдал директору заведения.

"По субботам здесь довольно много людей. Я был в шаге от того, чтобы выбросить все со стола, но вовремя заметил конверт. Мы обычно кладем забытые вещи в специальный ящик, откуда их потом забирают клиенты. Но я не стал делать этого с чеком на полмиллиона долларов", - пояснил работник пиццерии.

Позднее выяснилось, что чек принадлежал соцработнице на пенсии. Эти деньги предназначались на покупку нового жилья.