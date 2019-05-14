КНДР назвала "жестоким грабежом" арест своего судна американскими властями

Министерство иностранных дел КНДР назвало арест судна республики властями США под предлогом нарушения им режима международных санкций незаконным и жестким грабежом.



"США и Южная Корея прорабатывают оккупацию КНДР\"

"Соединенные Штаты совершили незаконный и жестокий грабеж, арестовав наше торговое судно, прикрываясь санкционной резолюцией Совета Безопасности ООН. Это полностью противоречит основополагающим принципам общего коммюнике, подписанного лидерами КНДР и США в Сингапуре", - передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В МИД Северной Кореи потребовали "вернуть корабль КНДР без промедления", пообещав внимательно следить за действиями США.

Ранее сухогруз был арестован Министерством юстиции США по обвинению в нарушении международного режима санкций, действующего против Северной Кореи.