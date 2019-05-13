В фундаменте АЭС "Аккую" обнаружили трещины

Компания Turkey's Atomic Energy Authority, которая выступает государственным регулятором в сфере энергетики уже два раза выявляли трещины в АЭС "Аккую", которую строит "Росатом".
TAEK провел первую экспертизу АЭС еще в июле 2018 года. Тогда специалисты обнаружили трещину в бетонном покрытии фундамента и обязали "Росатом" перезалить бетон. В сентябре 2018 подрядчик закончил перезаливать бетон, проверка опять выявила трещины. После этого АЭС пришлось поменять подрядчика. Новым исполнителем стал "Концерн Титан-2".
В "Росатоме" рассказали, что покрытие бетоном фундаментальной плиты было завершено 8 марта текущего года. Следующий этап - возведение внешних и внутренних стен. В российской компании отмечают, что работы будут проведены в соответствии со всеми нормами качества. Более того, в "Росатоме" обращают внимание на то, что несмотря на все задержки в заливке бетона, все работы будут выполнены в срок и согласно установленному графику.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия планирует построить в Турции атомную электростанцию.
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