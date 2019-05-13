Ядерное разоружение должно быть на всем Корейском полуострове - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что денуклеаризация (ядерное разоружение) должна касаться не только Северной Кореи, но и всего Корейского полуострова.



КНДР назвала цель ракетных запусков

Данный комментарий Лавров дал на пресс-конференции, состоявшейся по итогам его встречи с коллегой из Китая Ван И.

Глава российского МИДа подчеркнул, что РФ и Китай яро приветствуют начало переговоров между КНДР и США. Данное дипломатическое взаимодействие необходимо проводить поэтапно и постепенно добиться полного ядерного разоружения на полуострове.

Ранее стало известно, что КНДР проводила очередные ракетные запуски в Японское море. На это власти Южной Кореи выступили с заявлением, что будут усиливать и развивать системы ПРО на приграничных территориях.

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