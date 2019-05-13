Великобритания назначила нового посла в России

Дебора Броннерт назначена послом Великобритании в России. До февраля этого года она занимала пост директора по экономическим и глобальным вопросам МИД Британии.



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Как сообщили РИА "Новости", Броннерт заменит на посту сэра Лори Бристоу, так как он переведен на другой дипломатический пост. Новый посол вступит в должность в январе 2020 года.

Броннерт с 2011 по 2014 год работала в Зимбабве, после несколько лет занимала пост директора по экономическим и глобальным вопросам МИД Великобритании и курировала вопросы реализации международной программы Global Britain.

Фото: @DeborahBronnert/Twitter

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