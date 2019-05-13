В Северо-Западной провинции Шри-Ланки ввели комендантский час

Власти Шри-Ланки ввели комендантский час в Северо-Западной провинции страны. Он вступает в силу немедленно.
Как сообщает телеканал News1st, данная мера введена из-за нестабильной ситуации в провинции. Комендантский час будет действовать до следующих распоряжений полиции.
Ранее по всей Шри-Ланке заблокировали WhatsApp, Viber и Facebook. В городе Чилав обострилось напряжение жителей из-за поста в социальных сетях о расовой разобщенности. Автора поста задержали полицейские, а в городе ввели комендантский час.
Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь терактов в церквях и людных местах столицы и других городах. По данным министерства здравоохранения, в результате взрывов погибли 250-260 человек. Запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за случившееся.
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