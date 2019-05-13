Литовский адвокат намерен требовать от Вильнюса возмещения ущерба жертвам нацистов

Станисловас Томас, литовский адвокат и правозащитник, намерен подать против Литвы три иска на сумму около 200 миллиардов евро.
Речь идет о возмещении ущерба евреям, пострадавшим от нацистов.
Так, отметим, Станисловас Томас винит официальный Вильнюс в размещении на территории постсоветской республики памятников, что прославляют нацистов.
Также правозащитник намерен требовать от Литвы возвращения национализированной еврейской собственности и возмещения убытка, который нанесен евреям путем их расстрела.
Фото: Холокост евреев в Литве.
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