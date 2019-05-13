Власти Таджикистана хотят ограничить YouTube для блогеров

Государственное предприятие "Таджикфильм" обратилось к администрации YouTube с требованием проводить проверку контента таджикских блогеров. Представители предприятия хотят, чтобы администрация видеохостинга осуществляла публикацию видеозаписей таджикских блогеров только с позволения "Таджикфильм".
В предприятии это объясняют тем, что множество блогеров спустя некоторое время начинают жалеть, что публиковали свои видеозаписи на популярном видеохостинге. Более того, налоговая служба Таджикистана утверждает, что блогеры, как и остальные предприниматели должны платить налоги.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что европейские блогеры поддерживают Россию.
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