Еврокомиссар назвал госдолг и российский газ основными проблемами Зеленского

Главной задачей для избранного президента Украины Владимира Зеленского на ближайшие несколько лет будет выплата государственных долгов постсоветской республики.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.
Специалист отметил, что Украина на сегодняшний день имеет задолженность, которая превышает треть от ее общего годового бюджета.
Второй проблемой, заявил Йоханнес Хан, для Украины является истечение срока контракта на транзит газа из Российской Федерации.
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