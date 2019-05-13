Тимошенко посоветовала Зеленскому создать орган для расследования "преступлений старых властей"

Речь, отметила политик, идет как о уголовных преступлениях, так и мошеннических и коррупционных деяниях.
Лидер украинской политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с советом.
Главе государства необходимо, заявил Тимошенко в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной рады, создать комиссию по расследованию "преступлений старых властей".
Речь, отметила политик, идет как о уголовных преступлениях, так и мошеннических и коррупционных деяниях.
Также Юлия Тимошенко подчеркнула, что новое ведомство должно стать "надгосударственным органом".
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