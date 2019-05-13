Тимошенко посоветовала Зеленскому создать орган для расследования "преступлений старых властей"

Речь, отметила политик, идет как о уголовных преступлениях, так и мошеннических и коррупционных деяниях.



Юлия Тимошенко назвала Украину беднейшей страной континента / Новости от 18.12.2018 22:05

Лидер украинской политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с советом.

Главе государства необходимо, заявил Тимошенко в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной рады, создать комиссию по расследованию "преступлений старых властей".

Речь, отметила политик, идет как о уголовных преступлениях, так и мошеннических и коррупционных деяниях.

Также Юлия Тимошенко подчеркнула, что новое ведомство должно стать "надгосударственным органом".