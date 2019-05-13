Министр обороны Сербии: мы не будем участвовать в “антироссийской истерике”

Белград, в отличие от официальной Черногории, не будет присоединяться к санкциям и другим проявлениям антироссийской истерики, заявил министр обороны Сербии Александар Вулин.



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В интервью ТАСС он отметил, что Черногория долго представлялась "большим другом" России, а потом применила санкции. Точно так же повели себя еще несколько стран, но Сербия придерживается другого пути.

"И потому, когда мы слышим от отдельных интеллектуальных кругов в России, что мы не самый надежный друг России, что мы войдем в НАТО, это для нас болезненно и обидно", — заявил Вулин.

Он добавил, что президент Сербии, Александар Вучич, является единственным европейским лидером, который открыто заявляет об отсутствии антироссийской риторики.

"Наш выбор надо уважать", — заключил министр обороны Сербии.

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