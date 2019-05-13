Саудовская Аравия заявила о диверсиях на своих нефтяных танкерах в ОАЭ

Телеграм-канал "GazMyaso" раскрыл подробности инцидента в одном из портов ОАЭ. По неподтвержденной информации, инцидент произошел вблизи порта Фуджейра. Четверо злоумышленников напали на нефтяные танкеры.



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Местные жители сообщали, что слышали хлопки и взрывы в районе порта. Несмотря на то, что власти не раскрывают информацию про нападение, стало известно, что загорелись семь танкеров. Об происшествии высказался министр энергетики Саудовской Аравии, который сообщил, что конструкциям аравийских танкеров был нанесен "существенный ущерб".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Саудовская Аравия начала переформатировать свою экономику, чтобы избавиться от нефтяной зависимости.

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