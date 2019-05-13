Тимошенко требует от Зеленского преследования старой власти на Украине

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой создать комиссию по расследованию деяний бывшей власти страны.

Тимошенко заявила, что комиссия необходима для расследования коррупционных и уголовных дел, в которых были замешаны властные структуры. По ее словам, необходимо, чтобы все виновные понесли наказание в ближайшее время. Такое заявление она сделала в ходе согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной рады.

На этом же заседании Надежда Савченко потребовала назначить дату инаугурации Владимира Зеленского. Она упомянула, что ранее инаугурация намечалась на 20 мая.

Читайте также:

Штаб Зеленского: большинство киевлян поддерживают роспуск Верховной рады

Советник Зеленского: мы не сменим курс относительно войны с Россией