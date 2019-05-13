Савченко требует назначить дату инаугурации Зеленского

Надежда Савченко и Виталий Куприй на заседании Верховной рады Украины прервали выступление своего коллеги Андрея Парубия с требованием назначить день инаугурации нового президента Владимира Зеленского.



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Савченко заявила, что необходимо обсудить 20 мая в качестве дня инаугурации нового президента. С такой же точкой зрения выступил Куприй, сообщает ТАСС.

Парубий в ответ на это заявил, что спикеры позорят парламент и согласительный совет своими действиями. Также он упомянул, что парламентарии на этой неделе рассмотрят четыре проекта инаугурации.

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