Савченко требует назначить дату инаугурации Зеленского

Надежда Савченко и Виталий Куприй на заседании Верховной рады Украины прервали выступление своего коллеги Андрея Парубия с требованием назначить день инаугурации нового президента Владимира Зеленского.
Савченко заявила, что необходимо обсудить 20 мая в качестве дня инаугурации нового президента. С такой же точкой зрения выступил Куприй, сообщает ТАСС.
Парубий в ответ на это заявил, что спикеры позорят парламент и согласительный совет своими действиями. Также он упомянул, что парламентарии на этой неделе рассмотрят четыре проекта инаугурации.
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